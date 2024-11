POL-PDLU: Fahren unter Alkoholeinfluss

Limburgerhof / Schifferstadt (ots) - Am Freitag, den 22.11.2024, in der Zeit von 07:40 Uhr - 08:10 Uhr, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Kontrollen zum Durchfahrtsverbot an der Rudolf-Wihr-Realschule durch. Dabei konnten zehn Verstöße gegen das bestehende Verbot festgestellt und geahndet werden. Das Durchfahrtsverbot besteht zum Schutz der anreisenden Schüler und Schülerinnen. Die betroffenen Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 50 ...

mehr