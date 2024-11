Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Limburgerhof / Schifferstadt (ots)

Am Freitag, den 22.11.2024, in der Zeit von 07:40 Uhr - 08:10 Uhr, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Kontrollen zum Durchfahrtsverbot an der Rudolf-Wihr-Realschule durch. Dabei konnten zehn Verstöße gegen das bestehende Verbot festgestellt und geahndet werden. Das Durchfahrtsverbot besteht zum Schutz der anreisenden Schüler und Schülerinnen. Die betroffenen Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 50 EUR.

Ebenfalls wurden am gleichen Tag Kontrollen in der Zeit von 10:30 Uhr - 12:00 Uhr zum, seit einigen Wochen bestehenden, Linksabbiegerverbot von der Rehhofstraße zur Waldseer Straße in Schifferstadt durchgeführt. Dabei konnten 25 Verstöße festgestellt und geahndet werden.

