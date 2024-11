Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrzeugbrand nach Diebstahl

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Samstag, den 23.11.2024, gegen 18:30Uhr, wurde ein Feuer auf der Fußgängerbrücke über die B9, zwischen der Schrebergartenanlage am Sauweideweg und Am Kanal in Frankenthal, gemeldet. Der in Brand stehenden Gegenstand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Frankental gelöscht werden. Bei dem Brandgut handelt es sich um ein Kleinkraftrad, einen Roller, der Marke Peugeot. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Kurz nach dem Ereignis erschien der 69-jährige Halter auf der Polizeiinspektion Frankenthal und meldete seinen Roller als gestohlen. Das Fahrzeug habe er zuvor im Bereich der Kanalstraße in Frankenthal abgestellt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

