POL-PDLU: Speyer- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Dudenhofen (ots) - Bereits am 22.11.2024 im Zeitraum von 16:00-18:30 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Carl-Zimmermann-Straße. Dem bislang unbekannten Täter gelang es nicht in das Haus einzudringen. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder per E-Mail über pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. ...

mehr