LPI-GTH: Fahrrad entwendet- Zeugensuche

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots) - Am 30. April, in der Zeit zwischen 10.15 Uhr und 13.15 Uhr parkte ein 77-Jähriger seinen Ford auf dem Parkplatz eines Textilgeschäftes in der Schönauer Straße. Als der Mann zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am Fahrzeugheck fest, welche augenscheinlich von einem Verkehrsunfall herrührten. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig ...

