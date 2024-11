Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Backshop

Großniedesheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 22.11.2024, 20:00Uhr, bis Sonntag, den 24.11.2024, 13:00Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Backshop in der Hauptstraße in Großniedesheim. Über eine Seitentür wurde sich gewaltsam Zutritt zum Backshop verschafft. Die Verkaufs- und Lagerräumlichkeiten wurden durchwühlt und ein im Verkaufsbereich befindlicher Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet. Der Inhalt wurde entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca.400Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell