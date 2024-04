Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Auseinandersetzung am Westpfalz-Klinikum: Festnahme in Köln

Kaiserslautern / Köln (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Nach einer Auseinandersetzung am Westpfalz-Klinikum (wir berichteten: https://s.rlp.de/kyZQo) hat die Polizei am Dienstag einen Verdächtigen in Köln festgenommen. Dem 21-Jährigen wird vorgeworfen, in der Nacht zum Samstag drei Männer bei einem Streit mit einem Messer zum Teil schwer verletzt zu haben. Das Motiv der Tat ist weiterhin unklar. Ermittlungen der Kriminalpolizei führten die Beamten auf die Spur des mutmaßlichen Täters. In Zusammenarbeit mit der Bundespolizei klickten am Dienstagabend im Kölner Hauptbahnhof die Handschellen. Am Mittwoch wurde der Verdächtige nach Kaiserslautern überstellt. Er wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Zu den Vorwürfen machte der 21-Jährige keine Angaben. Er machte von seinem Schweigerecht Gebrauch. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete das Gericht wegen Fluchtgefahr die Untersuchungshaft an. Beamte brachten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags dauern an. |erf

