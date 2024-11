Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Speyer (ots)

Die Polizei Speyer hat am Montag an mehreren Orten im Stadtgebiet Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Zwischen 09:50 und 11:45 Uhr bezogen die Beamten in der Siemensstraße Position. Dort gilt Tempo 50. Sieben Fahrzeuge haben diese Grenze überschritten. Am schnellsten war ein Lkw mit 83 km/h und ein Pkw mit 90 km/h, jeweils noch abzüglich der Toleranz. In beiden Fällen bedeutet das ein Bußgeld, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. In der Zeit von 12:30 bis 13:45 Uhr kontrollierten die Beamten die Geschwindigkeit in der Burgstraße. Dort gilt Tempo 30. Sechs Fahrzeuge überschritten das Tempolimit. Spitzenreiter war hier ein Leichtkraftrad mit gemessenen 61 km/h abzüglich Toleranz. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren und einen Punkt in Flensburg. Außer den geahndeten Geschwindigkeitsverstößen haben die Polizisten noch ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen einen 20-jährigen Mann eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell