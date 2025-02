Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - 30.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Rastatt (ots)

Am Montagmittag kam es in der Rauentaler Straße zu einer folgenschweren Kollision zweier Pkw. Gegen 11:30 Uhr befuhr ein 64-jähriger VW-Fahrer die Rauentaler Straße, als es an der Kreuzung zur Zollerbühnstraße zu einer hitzigen Situation gekommen sein soll. Der Mann soll von einem neben ihm stehenden Kraftradfahrer im Vorfeld durch Betätigung der Hupe und Aufblenden provoziert worden sein. Der VW-Fahrer ließ sich offenbar von der Situation mitreißen und wollte dem anderen Fahrzeug während dessen Abbiegevorgang in die Zollersbühnstraße nach links folgen. Dabei habe er nach ersten Erkenntnissen den Blick für den Gegenverkehr verloren und kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mazda. Nach aktuellen Erkenntnissen blieben alle Beteiligten unverletzt. Dennoch hinterlässt der Vorfall deutliche Spuren. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei Rastatt hat die Ermittlungen gegen den 64-Jährigen aufgenommen. /lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell