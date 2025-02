Polizei Hamburg

POL-HH: 250210-2. Zeugenaufruf nach zwei Vorfällen in Hamburg-Ottensen

Hamburg (ots)

Tatzeiten: a) 07.02.2025, 00:55 Uhr b) 07.02.2025, 02:15 Uhr

Tatort: Hamburg-Ottensen, Ottenser Hauptstraße

Am vergangenen Freitag soll es in Ottensen zu einem ausländerfeindlich / rassistisch motivierten Vorfall gekommen sein. Darüber hinaus sollen im Nachgang zwei Männer angegriffen und deren Auto beschädigt worden sein. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

a) Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll im Hamburger Stadtteil Ottensen von Unbekannten an oder aus einem grünen VW Touareg das Lied "L'Amour Toujours" des Interpreten Gigi D'Agostino abgespielt und in diesem Zusammenhang ausländerfeindliche Parolen gerufen worden sein. Im weiteren Verlauf sollen auch Passanten mutmaßlich rassistisch motiviert beleidigt und mit Pfefferspray angegriffen worden sein.

Nachdem die Polizei am Freitag von veröffentlichten Beiträgen in sozialen Medien darüber Kenntnis erhalten hatte, wurden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das Landeskriminalamt (LKA 73) hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wurde am Samstag eine Videosequenz im Internet veröffentlicht, in der zumindest die ausländerfeindliche Parole vernehmbar ist. Betroffene oder Zeugen hatten sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet.

b) Etwas später sollen dann an der gleichen Örtlichkeit zwei unbekannte Männer mit Schlagstöcken bewaffnet unvermittelt an zwei Nutzer des grünen VW Touareg herangetreten und sie mutmaßlich mit Pfefferspray attackiert haben, nachdem sie etwas aus diesem Fahrzeug herausgeholt hatten. Die beiden Geschädigten (21 / 23) flüchteten daraufhin und alarmierten die Polizei.

Mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen leiteten Fahndungsmaßnahmen ein, welche nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen führten.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Auto an mehreren Stellen beschädigt war.

Die beiden Angreifer wurden übereinstimmend beschrieben:

- männlich

- 25 - 30 Jahre alt

- breite Statur

- "südländisches" Erscheinungsbild

- schwarze Haare

- schwarzer Bart

- komplett schwarz bekleidet

- eine Person trug eine Brille mit goldenem Rahmen

Der Staatsschutz (LKA 73) führt in beiden Fällen die Ermittlungen.

Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen, die die jeweiligen Vorfälle beobachtet haben und/oder Hinweise zu den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell