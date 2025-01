POL-LB: Murr: Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus

Ludwigsburg (ots) - In Hohenhaslach in der Ochsenbacher Straße kam es am Donnerstag (23.01.2025) gegen 14:45 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein gelber Mercedes Sprinter soll so dicht an einem geparkten Fahrzeug, ebenfalls ein Mercedes Sprinter, vorbeigefahren sein, dass er den Spiegel beschädigte und einen Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro verursachte. Das ...

mehr