Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Einbruch in Wohnhaus - Schmuck gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (23.01.2025) zwischen 17:30 Uhr und 18:10 Uhr kam es in der Brahmsstraße in Benningen am Neckar zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Noch unbekannte Täter hebelten eine Terrassentür auf, um ins Innere des Hauses zu gelangen. Im Gebäudeinneren durchsuchten sie anschließend das Schlafzimmer und entwendeten eine Kunststoffschatulle samt Silber- und Goldschmuck, in noch nicht beziffertem Wert. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

