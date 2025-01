POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sindelfingen: tödlicher Unfall vermutlich aufgrund medizinischem Notfall

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Freitag (24.01.2025) gegen 02.35 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Geschäft eines Mobilfunkanbieters in der Hauptstraße in Bietigheim-Bissingen. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten mehrere Mobiltelefone, ehe sie zu Fuß in Richtung Rathaus flüchteten. Einer der beiden Täter war dunkel bekleidet und trug eine Kapuze. Ein weitere trug eine ...

