Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in der Innenstadt

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Freitag (24.01.2025) gegen 02.35 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Geschäft eines Mobilfunkanbieters in der Hauptstraße in Bietigheim-Bissingen. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten mehrere Mobiltelefone, ehe sie zu Fuß in Richtung Rathaus flüchteten.

Einer der beiden Täter war dunkel bekleidet und trug eine Kapuze. Ein weitere trug eine helle Hose, ein helles Oberteil und eine schwarze Weste sowie eine helle Mütze.

Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen, an denen mehrere Polizeistreifen sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, verliefen ohne Ergebnis.

Weder die Höhe des entstandenen Sachschadens noch der Wert des Diebesgutes können derzeit genau beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell