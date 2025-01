Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Schulgebäude nach Brand in einer Toilette vorübergehend geräumt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (23.01.2025) wurden Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert, nachdem gegen 14:45 Uhr ein Brand in einer Toilette einer Schule in der Pfarrwiesenallee in Sindelfingen entdeckt worden war. Aus Sicherheitsgründen verließen daher etwa 500 Personen (Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte) das Schulgebäude und versammelten sich auf einem angrenzenden Sportgelände. Es stellte sich heraus, dass ein Handtuchhalter in einer Schultoilette zu brennen begonnen hatte. Der Brand blieb auf den Handtuchhalter begrenzt, an der gefließten Wand entstanden lediglich Rußantragungen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen hat die Ermittlungen gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

