Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: PKW-Diebstahl von Fahrzeugtechnik vereitelt

Ludwigsburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (23.01.2025) trieben noch unbekannte Täter in der Straße "Auf der Steige" in Rutesheim ihr Unwesen. Sie stahlen einen Porsche Cayenne, der mit einem Keyless-Go-System ausgestattet ist. Mutmaßlich dürfte genau dieses System jedoch nach einer Fahrt von etwa einem Kilometer die Tat vereitelt haben, indem der Porsche seinen Dienst versagte und stehen blieb. Der Diebstahl und der neue Standort wurden am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr festgestellt und der Polizei gemeldet. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet nun insbesondere Anwohnende der Straße "Auf der Steige" und im direkten Umfeld, die über Kameraüberwachungsanlagen verfügen, diese auf verdächtige Geschehnisse zu überprüfen. Der relevante Zeitraum dürfte zwischen 01.00 Uhr und 01.30 Uhr liegen. Darüber hinaus nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de weitere Zeugenhinweise entgegen und bittet auch Personen, denen in der Robert-Bosch-Straße etwas aufgefallen ist, sich zu melden.

