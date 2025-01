Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Polizei sucht Zeugen zu möglichem Unfall und Abschleppvorgang

Ludwigsburg (ots)

Eine unschöne Überraschung wartete am Mittwochmorgen (22.01.2025), gegen 08.30 Uhr am Marktplatz in Großbottwar auf die Besitzerin eines roten Opel Meriva. Dieser wies Unfallschäden am Heck und Schäden im Frontbereich, die auf einen Abschleppvorgang hindeuten, auf. Darüber hinaus war der PKW, im Gegensatz zu den anderen am Marktplatz abgestellten Fahrzeugen, mit Raureif bedeckt und die Reifen waren feucht. Vermutlich war der Opel am Abend bzw. in der Nacht davor von einer bislang unbekannten Person unberechtigt in Gebrauch genommen worden, die in einen Unfall verwickelt war. Im weiteren Verlauf ließ der Unbekannte den PKW auf noch ungeklärte Weise abschleppen, um ihn wieder auf den Parkplatz zu stellen. Der Raureif auf dem Opel dürfte ein Hinweis darauf sein, dass der PKW längere Zeit ungeschützt außerhalb einer Ortschaft gestanden haben dürfte. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, sucht nun Zeugen, Verdächtiges im Zusammenhang mit einem roten Opel Meriva beobachtet haben. Bislang ist nicht bekannt, wo sich der vermeintliche Unfall ereignet haben könnte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht auch noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell