Polizei Köln

POL-K: 241201-1-BAB/EU 52-Jähriger erliegt seinen Verletzungen nach Verkehrsunfall auf der A 1 bei Mechernich - flüchtiger LKW-Fahrer festgenommen

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressmeldung vom 29. November, Ziffer 4: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5920129 [presseportal.de]

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall von Freitagvormittag (29. November) auf der A 1 bei Mechernich hat die Polizei mithilfe eines Zeugenhinweises den flüchtigen LKW-Fahrer in Münster ermitteln können. Es handelt sich um einen 38-jährigen Mann mit belarussischer Staatsangehörigkeit, der heute noch einem Haftrichter vorgeführt werden soll.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der in Richtung Köln fahrende Lkw gegen 11.40 Uhr auf den linken Fahrstreifen gewechselt sein, auf dem zu diesem Zeitpunkt ein Ford Transit unterwegs war. Der Transporter soll daraufhin frontal auf einen auf dem Seitenstreifen stehenden Sattelzug geprallt sein. Dessen Fahrer (27) hatte dort nach eigenen Angaben auf Grund eines internistischen Notfalls und eines technischen Defekts gehalten. Bei dem Verkehrsunfall starb der 33 Jahre alte Beifahrer des Ford noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Fahrzeuginsasse (52) erlag wenig später in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen dauern an. Das Verkehrskommissariat 2 hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. (ja/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell