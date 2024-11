Polizei Köln

POL-K: 241129-3-K Zeugenaufruf nach versuchtem Raubüberfall in Wohnung - mit Messer bewaffneter "Postzusteller" sowie Komplize gesucht

Köln (ots)

Als falscher Postbote getarnt, hat sich am Donnerstagnachmittag (28. November) ein mutmaßlicher Räuber auf dem Maarweg in Köln-Braunsfeld Zutritt zu einer Wohnung verschafft und die anwesende Familie mit einem Messer bedroht. Die Polizei sucht nach dem Tatverdächtigen und dessen Komplizen, der am Hauseingang "Schmiere" gestanden haben soll.

Der Haupttäter soll etwa 36 Jahre alt, 1,80 Meter groß und dicklich gewesen sein. Er soll zum Tatzeitpunkt eine schwarze Lederjacke und einen etwa drei Zentimeter langen Vollbart getragen haben. Zudem habe er dunkle Haare und einen etwas dunkleren Hautteint gehabt. Auffällig seien zwei rasierte Striche an einer der Augenbrauen gewesen.

Der wartende mutmaßliche Mittäter soll gleichgroß und dünn gewesen sein. Er soll ebenfalls schwarze Kleidung, einen Dreitagebart und die Seiten seiner Frisur glattrasiert getragen haben.

Gegen 13 Uhr hatte die Wohnungsinhaberin (45) die Tür geöffnet, nachdem es geklingelt hatte. Der Unbekannte soll sie daraufhin in den Wohnungsflur gedrängt und unter Vorhalt eines Messers Gold und Geld gefordert haben. Ihr ebenfalls anwesender Lebensgefährte (52), der Sohn (23) und dessen Bekannter (27) sollen in den anderen Räumlichkeiten auf die Situation aufmerksam geworden und zur Hilfe geeilt sein. Davon sichtlich überrascht, soll der Angreifer nach draußen geflüchtet und mit seinem dort wartenden Komplizen zusammen weggelaufen sein.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den Geflüchteten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell