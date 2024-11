Polizei Köln

POL-K: 241129-1-K Unfall nach Profilierungsfahrt mit gestohlener Honda - Alkoholisierter Motorradfahrer und Fußgänger schwer verletzt

Köln (ots)

Am Donnerstagabend (28. November) erfasste ein mutmaßlich alkoholisierter Motorradfahrer (37) einen 55 Jahre alten Fußgänger auf der Neusser Straße in Köln - Nippes. Beide Männer erlitten schwere Verletzungen. Zeugenaussagen zufolge soll der 37-Jährige gegen 22.40 Uhr mit aufheulendem Motor und überhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts unterwegs gewesen sein. Während er in Höhe Hausnummer 254 ein Auto überholte, erfasste er den querenden Fußgänger und beide stürzten. Polizisten stellten den 37-Jährigen, der noch versucht hatte wegzurennen, unweit der Unfallstelle. Bei der Unfallaufnahme stellte sich außerdem heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und das Motorrad gestohlen war. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell