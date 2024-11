Polizei Köln

POL-K: 241128-1-K Unbekannter schubst Mann ins Gleisbett und flüchtet - Zeugensuche

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Donnerstagnachmittag (28. November) soll ein Unbekannter einen 55-jährigen Mann ins Gleisbett vor die einfahrende Stadtbahn an der Haltestelle Zülpicher Platz geschubst haben. Anschließend soll der Tatverdächtige zunächst in die Bahn eingestiegen, sie kurze Zeit später jedoch wieder verlassen haben und in Richtung Mauritiuswall geflüchtet sein. Gegen 13 Uhr soll der Kölner an der Haltestelle auf die Stadtbahn der Linie 9 in Richtung Sülz gewartet haben, als er unvermittelt, aus unbekannten Gründen, von hinten ins Gleisbett geschubst wurde. Die Stadtbahn war von der Haltestelle Mauritiuskirche in Richtung Zülpicher Platz unterwegs, als sie auf Höhe der Haltestelle eine Gefahrenbremsung durchführen musste. Der 55-Jährige wurde leichtverletzt. Eine Mordkommission ist eingesetzt und hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

-ungepflegtes Erscheinungsbild -männlich -ca. 35 Jahre alt -ca. 1.80 Meter groß -grauer Mantel mit Kapuze -lockige, schwarze Haare

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ja/sb)

