POL-K: 241127-1-K Verletzter Radfahrer nicht mehr in Lebensgefahr - Ermittlungen dauern an

Köln (ots) - Nach dem Raub zum Nachteil einer 87-jährigen Frau am Montagnachmittag (25. November) in einer Wohnung im Severins-Viertel, sucht die Kriminalpolizei dringend Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich die Seniorin allein in ihrer Wohnung am Severinswall, als der spätere Angreifer gegen 16 Uhr an ihrer Haustür klingelte. Nachdem die Frau ihm ...

