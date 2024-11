Polizei Köln

POL-K: 241126-5-K Drogen aus Kiosk-Keller gedealt - Cannabis und Bargeld sichergestellt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Dienstag (25. November) gemeinsam mit Ordnungsdienstkräften der Stadt Köln und verstärkt durch Bereitschaftspolizei im Brennpunktbereich Kalk insgesamt 32 Personen überprüft, umfangreiche Betäubungsmittel und Bargeld sichergestellt und Strafermittlungen eingeleitet.

So kontrollierten die Beamtinnen und Beamten gegen 16 Uhr eine Gruppe augenscheinlicher Drogenkonsumenten in einem Hinterhof an der Vietorstraße - Resultat: Ein Einhandmesser, Kokain und eine Bankkarte. Gegen 18 Uhr betraten die Einsatzkräfte den Kiosk eines 41 Jahre alten Deutschen an der Lustheider Straße in Vingst und wurden im Verkaufsbereich auf mit weißem Pulver gefüllte Druckverschlusstüten aufmerksam. Im Keller unter dem Büdchen fanden sich dann unter anderem große Dosen mit Cannabis, Verpackungsmaterial, Feinwaagen, eine Geldzählmaschine und mehrere tausend Euro in bar. Die Polizisten legten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des illegalen Betäubungsmittelhandels gegen den 41-Jährigen vor. (cg/al)

