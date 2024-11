Polizei Köln

POL-K: 241126-3-K Seniorin ausgeraubt - Zeugensuche nach Raubdelikt im Severins-Viertel

Köln (ots)

Nach dem Raub zum Nachteil einer 87-jährigen Frau am Montagnachmittag (25. November) in einer Wohnung im Severins-Viertel, sucht die Kriminalpolizei dringend Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich die Seniorin allein in ihrer Wohnung am Severinswall, als der spätere Angreifer gegen 16 Uhr an ihrer Haustür klingelte. Nachdem die Frau ihm geöffnet hatte, soll der Tatverdächtige sie in die Wohnung gedrängt, zu Boden gestoßen und mit einem Messer bedroht haben. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Räuber mit dem erbeuteten Bargeld in unbekannte Richtung.

Laut Angaben der Kölnerin soll der dunkel gekleidete Mann etwa 1,70 Meter groß sein. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Kappe, eine schwarze Sturmhaube sowie Handschuhe.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich an die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu wenden. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell