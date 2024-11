POL-K: 241125-2-K/BAB/BN/SU Mutmaßlicher Raser auf A 59 gestoppt - Fiesta und Führerschein sichergestellt

Köln (ots) - Aufmerksame Streifenpolizisten der Wache Kalk haben am Samstagabend (23. November) zwei mutmaßlich gesuchte Wohnungseinbrecher (24, 31) wiedererkannt und vorläufig festgenommen. Die beiden Männer stehen im Verdacht am Freitagabend (22. November) über ein aufgehebeltes Fenster in die ...

