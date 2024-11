Polizei Köln

POL-K: 241125-1-K Polizisten erkennen zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher wieder - Diebesgut bei nachfolgenden Durchsuchungen aufgefunden und sichergestellt

Köln (ots)

Aufmerksame Streifenpolizisten der Wache Kalk haben am Samstagabend (23. November) zwei mutmaßlich gesuchte Wohnungseinbrecher (24, 31) wiedererkannt und vorläufig festgenommen.

Die beiden Männer stehen im Verdacht am Freitagabend (22. November) über ein aufgehebeltes Fenster in die Erdgeschosswohnung eines 30-jährigen Kölners auf dem Weismantelweg eingestiegen zu sein.

Dort hatten sie neben Bargeld und Schmuck auch eine Spielekonsole sowie eine Musikbox erbeutet. Die Tat selbst war über eine privat in der Wohnung installierte Kamera aufgenommen worden. Die gesicherten Aufzeichnungen des Einbruchs stellte der Geschädigte anschließend der Polizei zur Verfügung. Die örtlich zuständigen Einsatzkräfte erkannten dann auch auf den Bildern schnell die bereits polizeibekannten Männer.

Ein Richter ordnete daraufhin noch am Samstag die Durchsuchung eines mutmaßlichen Tatfahrzeugs sowie zweier Privatwohnungen an. In dem genutzten Auto sowie in der Wohnung des 24-jährigen Beteiligten fanden die Beamten schließlich auch einen Teil der Beute und stellten die entwendete Spielekonsole und die Musikbox sicher. Da der 31-jährige Festgenommene derzeit nicht über einen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt, schickte ihn ein Richter am Sonntag (24. November) in Haft. (sw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell