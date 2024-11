Polizei Köln

POL-K: 241124-1-K/OBK/BAB Taxi schleudert während Unfallaufnahme in Streifenwagen - Polizisten und Taxifahrer verletzt

Köln (ots)

Am Samstagmorgen (23. November) sind zwei Polizisten (22, 35) während der Unfallaufnahme nach einem mutmaßlichen Glatteisunfall auf der Bundesautobahn 4 in Höhe des Rasthofs Erlenhof leicht verletzt worden. Ein Taxifahrer (50) verlor gegen 6.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem auf dem Seitenstreifen stehenden Streifenwagen. Die Polizisten befanden sich zu diesem Zeitpunkt in dem Polizei-Van und sicherten einen zuvor verunfallten Mercedes mit Blaulicht, Warnblinkanlage und Leuchttafel ab. Auch der Taxifahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Streifenwagen und das Taxi waren nicht mehr fahrbereit. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (as/sb)

