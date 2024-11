Polizei Köln

POL-K: 241122-4-K Zwei Autoposer in Leverkusen gestellt - Fahrzeuge und Führerscheine beschlagnahmt

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (21. November) haben Polizisten im Stadtteil Bergisch Neukirchen nach einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen die Führerscheine der beiden mutmaßlichen Teilnehmer (24, 22) beschlagnahmt. Einen beteiligten Ford sowie einen Peugeot ließen die Beamten abschleppen.

Ein Autofahrer (35) hatte gegen 16 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem die beiden Männer in ihren Fahrzeugen mit hoher Geschwindigkeit auf der Burscheider Straße unterwegs waren. Dabei sollen sie sich auch in "Rennmanier" auf der in Richtung Opladen einspurig verlaufenen Straße dicht hintereinanderfahrend verfolgt haben. Laut Zeugen hatte der Peugeot-Fahrer darüber hinaus auch versucht den Wagen seines "Kontrahenten" rechts und links zu überholen. Um diese Überholmanöver zu verhindern, war der Fahrer des Ford teilweise in den Gegenverkehr ausgeschert.

Ein Streifenteam stoppte schließlich den 22-Jährigen samt des genutzten Kleinwagens im Bereich der Kreuzung Goethestraße / Kölner Straße. Den zweiten mutmaßlich Beteiligten trafen die Einsatzkräfte kurz darauf an seiner Wohnanschrift an. Beide erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einen verbotenen Kraftfahrzeugrennens. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell