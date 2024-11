Polizei Köln

POL-K: 241122-5-K Zwei Haftbefehle und mehrere Durchsuchungsbeschlüsse im Ermittlungsverfahren der "EG Sattla" vollstreckt - Spezialeinheiten eingesetzt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Freitag (22. November) haben Spezialeinheiten der Polizei zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer (24, 25) im Verfahrenskomplex der "EG Sattla" in der Kölner Innenstadt festgenommen. Der 25-jährige Deutsche steht im Verdacht, an einer Geiselnahme am 25. Juni 2024 in Hürth beteiligt gewesen zu sein. Dem 24-jährigen Deutsch-Tunesier wird bandenmäßiges Handeltreiben mit mindestens 700 Kilogramm Cannabis vorgeworfen. Die Beamten durchsuchten zwei Wohnungen und einen Kiosk in Köln sowie ein Einfamilienhaus in Overath. Dabei stellten die Ermittler mehrere Mobiltelefone, Bargeld im vierstelligen Bereich, hochwertige Uhren, Datenträger und weitere Unterlagen sicher. Die beiden Männer werden noch heute dem Ermittlungsrichter in Köln zur Verkündung der Haftbefehle vorgeführt werden. Es besteht jeweils der Haftgrund der Fluchtgefahr. Im Übrigen dauern die äußerst umfangreichen Ermittlungen an.

Auskünfte zum Verfahren erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Köln. Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer ist unter der Rufnummer 0221 477 - 4271 zu erreichen. (sw/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell