POL-K: 241124-2-K Auseinandersetzung vor Eishockey-Begegnung - Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Am Freitag (22. November) haben Spezialeinheiten der Polizei zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer (24, 25) im Verfahrenskomplex der "EG Sattla" in der Kölner Innenstadt festgenommen. Der 25-jährige Deutsche steht im Verdacht, an einer Geiselnahme am ...

mehr