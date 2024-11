Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann mit gleich zwei Haftbefehlen gesucht: 1320 Euro Geldstrafe oder 88 Tage Gefängnis

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 14. November 2024 stellten Beamte der Bundespo-lizei im Rahmen der Bestreifung des Hauptbahnhofes Magdeburg um 19:00 Uhr einen 44-Jährigen schlafend in der Nordhalle des Bahnhofes fest. Bei seiner anschließenden Kontrolle und Überprüfung der perso-nenbezogenen Daten im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Magdeburg gleich zweimal nach dem Deut-schen suchte: Bereits im Juli 2022 verurteilte ihn das Amtsgericht Haldensleben wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe von 900 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen. Den Großteil des auferlegten Geldbetrages hatte der Verurteilte beglichen, jedoch fehlten noch 195 Euro. Der anschließend ergangenen Ladung zum Strafantritt stellte er sich jedoch nicht. Folglich erließ die besagte Staatsanwaltschaft im Juni dieses Jahres den ersten Haftbefehl. Ein weitere folgte nur einen Monat später. Grundlage hierfür war eine erneute Verurteilung wegen Sachbeschädigung durch das Amtsgericht Haldensleben im September 2023. Die auferlegte Strafe umfasste in dem aktuellen Sachverhalt eine Geldstrafe in Höhe von 1125 Euro beziehungsweise eine Ersatzfreiheitsstrafe von 75 Tagen. Weder zahlte der Verurteilte den Geldbetrag, noch stellte er sich, trotz zuvor ergangener Ladung, dem Strafantritt. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten die beiden Haftbefehle. Der Mann konnte die Summe von insgesamt 1320 Euro nicht aufbringen. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde er daher in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und die ausschreibende Behörde entsprechend informiert.

