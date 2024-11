Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Einlieferung ins Gefängnis: 33-Jähriger kommt freiwillig auf das Bundespolizeirevier und wird per Haftbefehl gesucht

Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstag, den 14. November 2024 klingelte ein Mann um 19:15 Uhr bei dem Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Halle (Saale) und fragte nach einer Bescheinigung wegen einer Verlustanzeige seines Ausweisdokumentes vor bereits zwei Jahren. Bei der sich anschließen-den routinemäßigen Überprüfung seiner Personalien in dem Fahndungs-system der Polizei stellten die Beamten fest, dass der 33-Jährige per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde: Im Februar dieses Jahres ver-urteilte ihn das Amtsgericht Karlsruhe wegen Diebstahls zu 1800 Euro Geld- beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 180 Tagen. Einen Teil des auferlegten Geldbetrages beglich der aus Kamerun Stammende, jedoch blieb die vollständige Zahlung aus. Zudem ist der Verurteilte unbekannten Aufenthaltes. Demnach erließ die Staatsanwalt-schaft Karlsruhe im April den Haftbefehl. Die Bundespolizisten eröffneten ihm diesen. Den haftabwendenden Restbetrag von 1160 Euro konnte der Gesuchte abermals nicht aufbringen und wurde nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die ausschreibende Staatsanwaltschaft erhielt Kenntnis von der Vollstre-ckung des erlassenen Haftbefehls.

