Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Unfall mit mehreren Beteiligten

Am Dienstag entstand bei einem Auffahrunfall in Bad Schussenried Sachschaden an drei Fahrzeugen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete um 8 Uhr in der Bahnhofstraße. Eine 27-Jährige fuhr mit ihrem Fiat in Richtung Kürnbach. Vor ihr bremsten zwei Autos wegen einem abbiegenden Fahrzeug. Das bemerkte die 27-Jährige wohl zu spät. Mit ihrem Fiat krachte sie in das Heck eines Audi. Den schob es dadurch auf einen Mercedes. Die 25-jährige Audi-Fahrerin sowie die 28-jährige Mercedes-Fahrerin blieben ebenso wie die Verursacherin unverletzt. Die Polizei Bad Schussenried hat den Auffahrunfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den fahrbereiten Autos auf insgesamt 9.000 Euro.

