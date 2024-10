Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hüttenweg, Polizeiwache Dülmen/Verdächtiger Gegenstand erweist sich als ungefährlich

Coesfeld (ots)

Handwerker fanden bei aktuellen Arbeiten an der am 03.10. gesprengten SB-Filiale der Sparkasse Westmünsterland in Dülmen-Merfeld einen verdächtigen Gegenstand. Es handelte sich um eine Art Knetmasse in einer durchsichtigen Plastiktüte. Sie übergaben den Fund an einen Mitarbeiter der Bank, der ihn am heutigen Dienstag (29.10.) gegen 10.30 Uhr zur Polizeiwache nach Dülmen brachte.

Da nach einer ersten Bewertung nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich um Reste unverbrauchten Sprengstoffs handeln könnte, wurde das Polizeidienstgebäude vorsichtshalber vollständig geräumt. Zur Unterstützung angeforderte Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes in Düsseldorf konnten gegen 15.00 Uhr Entwarnung geben: Es handelt sich nicht um Sprengstoff, die Masse ist ungefährlich und wurde sichergestellt. Worum es sich genau handelt, wie der Gegenstand an den Fundort kam und ob ein Zusammenhang mit der Zurückliegenden Sprengung des Geldautomaten besteht ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Dienstbetrieb der Kreispolizeibehörde wurde von den Dienstgebäuden in Coesfeld und Lüdinghausen aus fortgeführt, zusätzlich stand die Polizei Dülmen mit einer mobilen Wache auf einem nahegelegenen Parkplatz zur Verfügung. Die Einsatzbearbeitung war nicht eingeschränkt. Einzelne Termine wie beispielsweise Vernehmungen in den ebenfalls im Gebäude untergebrachten Kriminal- und Verkehrskommissariaten mussten leider verschoben werden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell