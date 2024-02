Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt vier Minderjährige in Gewahrsam

Hamm / Bielefeld (ots)

Am Montagabend (19. Februar) und in der Nacht zu Dienstag haben Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Hamm ein Kind und eine Jugendliche in Gewahrsam genommen. Zudem wurden zwei aus Hamm abgängige Minderjährige im Hauptbahnhof Bielefeld in Gewahrsam genommen.

Gegen 19:20 Uhr wurde die Bundespolizei darüber informiert, dass sich in einem Zug von Solingen nach Bielefeld ein 13-jähriges Mädchen befinden soll, welches sich unerlaubt aus dem Elternhaus entfernt hatte. Beim Halt im Hauptbahnhof Hamm stellten die Einsatzkräfte das Mädchen im Zug fest und nahmen es in Gewahrsam.

Nur einige Stunden später meldete sich eine 15-Jährige bei den Bundespolizisten auf der Wache und gab an, aus einer Fachklinik in Hamm abgängig zu sein. Eine Überprüfung bestätigte die Angaben des Mädchens. Bundespolizisten nahmen sie in Gewahrsam und brachten sie noch in der Nacht in die Klinik zurück.

Bereits am frühen Montagmorgen wurden zwei Hammer Minderjährige im Hauptbahnhof Bielefeld in Gewahrsam genommen. Aufmerksam wurden die Beamten auf das 13-jährige Mädchen und den 14-jährigen Jungen, da sie einen Zug von Hannover nach Bielefeld ohne erforderlichen Fahrschein nutzten. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass beide aus einer Jugendeinrichtung in Hamm abgängig sind und polizeilich gesucht wurden. Sie wurden an das Jugendamt Bielefeld übergeben.

