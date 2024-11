Polizei Köln

POL-K: 241126-1-K Nach Tötungsdelikt in Köln-Hahnwald - Belohnung in Höhe von 35.000 Euro ausgelobt

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 3 vom 9. Oktober 2024:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5882721

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Im Mordfall zum Nachteil eines Betreibers (74) einer Sonnenstudio-Kette in Köln-Hahnwald haben das Unternehmen und die Staatsanwaltschaft Köln Belohnungen in Höhe von insgesamt 35.000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen.

In diesem Zusammenhang fragen die Ermittler der eingerichteten Mordkommission: Wer hat am 9. Oktober 2024 zwischen 1.45 Uhr und 2.30 Uhr im Stadtteil Hahnwald und/oder im Teilstück von der Bundesautobahn 555 auf die A4 ein verdächtiges dunkles Fahrzeug bemerkt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter neben einer größeren Menge an Bargeld in Scheinen, auch mehrere tausend Euro in Münzgeld.

Darüber hinaus fehlt seit der Tat eine schwarze längere Jacke (siehe Foto) des Opfers.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, der fehlenden Jacke, zu etwaigen Bezahlvorgängen mit großen Mengen Münzen oder zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. (cr/al)

