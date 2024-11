Polizei Köln

POL-K: 241126-2-K Dringender Zeugenaufruf: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt - Kriminalpolizei und Verkehrskommissariat haben gemeinsame Ermittlungen aufgenommen

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach dem mutmaßlichen Sturz eines 34 alten Fahrradfahrers am Montagmorgen (25. November) dringend Zeugen, die Angaben zu dem möglichen Unfallgeschehen auf der Urnenstraße machen können. Nach dem Unfall war der 34-Jährige zunächst mit einer schweren Beinverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach aktuellen Erkenntnissen der Ermittler im Verkehrskommissariat soll sich der Gesundheitszustand jedoch verschlechtert haben und derweil Lebensgefahr bei dem Mann bestehen.

Inwieweit nun ältere Verletzungen eine Rolle spielen, die von einem gewaltsamen Angriff aus der vergangenen Woche herrühren, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die unter anderem beim Kriminalkommissariat 51 geführt werden.

Der 34-jährige Kölner war am vergangenen Freitag (22. November) gegen 19.15 Uhr auf dem Weg zum seinem Dienstort auf der Feuerwache Dellbrück im Grafmühlenweg von einem Unbekannten mit einer Eisenstange angegriffen und mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert worden.

Am Montag ereignete sich dann gegen 7.45 Uhr der Sturz mit dem Fahrrad, als der 34-Jährige auf der Urnenstraße in Richtung Bergisch Gladbacher Straße unterwegs war. Eine Passantin hatte dem Mann Erste Hilfe geleistet, bevor Rettungskräfte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht hatten. Der mutmaßliche Unfallhergang ist bislang noch unklar.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder der Attacke auf den Mann geben können, werden dringend gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 und des Kriminalkommissariats 51 zu melden. (cr/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell