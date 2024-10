Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (375/2024) Schwerer Unfall mit zwei beteiligten PKW auf A 7 bei Göttingen - Mehrere Menschen verletzt, Fahrtrichtung Kassel noch voll gesperrt/Erstmeldung

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel Höhe Anschlussstelle (AS) Göttingen-Nord Mittwoch, 2. Oktober 2024, gegen 15.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW sind am Mittwoch gegen 15.30 Uhr (02.10.24) auf der A 7 in Höhe der AS Göttingen-Nord nach ersten Erkenntnissen insgesamt sieben Menschen verletzt worden. Zur Schwere der Verletzungen sowie auch zum Unfallhergang bzw. zur Unfallursache liegen im Moment noch keine gesicherten Informationen vor. Die Unfallaufnahme der Autobahnpolizei Göttingen dauert an. Die Verletzten wurden allesamt in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Aktuell ist die A 7 ist in Richtung Kassel ab der AS Göttingen-Nord voll gesperrt. Der Verkehr staut sich infolgedessen bereits mehrere Kilometer bis zur AS Nörten-Hardenberg zurück. Die Autobahnpolizei empfiehlt, die Örtlichkeit unbedingt weiträumig zu umfahren und den Umleitungsstellen zu folgen.

An der Unfallstelle waren die Berufsfeuerwehr Göttingen, mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Es wird zu einem späteren Zeitpunkt nachberichtet.

