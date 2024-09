POL-GÖ: (372/2024) Schwerer Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen in Göttingen

Göttingen (ots) - Barbis, Am Bühlberg Donnerstag, 26. September 2024, gegen 03:00 Uhr BARBIS (ms) - Am frühen Donnerstagmorgen (26.09.24), gegen 03:00 Uhr, brannte es in den ehemaligen Tennishallen und der angrenzenden Baude in der Straße "Am Bühlberg" in Barbis (Landkreis Göttingen). Menschen wurden nicht ...

mehr