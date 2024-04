Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen-Aixheim, Lkr. Tuttlingen) Gegen geparktes Auto gefahren und erheblichen Schaden angerichtet - Unfallverursacher geflüchtet

Aldingen-Aixheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Dienstag, im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 14.30 Uhr, ist ein Unbekannter auf der Danziger Straße Ecke Hofbrühl so heftig gegen einen geparkten VW Polo gefahren, dass das abgestellte Auto auf den angrenzenden Gehweg geschoben wurde. Ohne sich um den am Polo angerichteten Schaden in Höhe von über 4000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Beim Unfallverursacher könnte es sich um ein größeres Fahrzeug, eventuell auch um einen Lastwagen gehandelt haben. Die Polizei Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

