POL-GÖ: (369/2024) Brand eines ehemaligen Tenniscenters in Barbis - Polizei nimmt Ermittlungen auf, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Barbis, Am Bühlberg

Donnerstag, 26. September 2024, gegen 03:00 Uhr

BARBIS (ms) - Am frühen Donnerstagmorgen (26.09.24), gegen 03:00 Uhr, brannte es in den ehemaligen Tennishallen und der angrenzenden Baude in der Straße "Am Bühlberg" in Barbis (Landkreis Göttingen). Menschen wurden nicht verletzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Ersten Informationen zufolge wurde der Brand von Anwohnenden bemerkt, welche die Feuerwehr verständigten.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich die leerstehenden Tennishallen und die leerstehende Baude bereits in Vollbrand.

Die Ursache für den Brand ist noch nicht bekannt.

Der Brandort wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Freiwilligen Feuerwehren Bad Lauterberg, Barbis, Osterhagen, Bartolfelde, Scharzfeld und Walkenried waren mit über 100 Kameraden im Einsatz.

Die Polizei fragt:

Wer hat am frühen Donnerstagmorgen (26.09.24), gegen 03:00 Uhr, im Bereich der Straße "Am Bühlberg" verdächtige Personen beobachtet und kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich beim ermittelnden Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter der Telefonnummer 05524 -9630 zu melden.

