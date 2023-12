Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Geschäftseinbruch

Zeugen gesucht

Straelen (ots)

Am Dienstag (12.12.2023) gegen 04:00 Uhr schlugen vermutlich zwei unbekannte Täter die hintere Glaseingangstür eines Geschäftes an der Gelderner Straße ein und drangen in den Geschäftsraum ein. Die Unbekannten entwendeten anschließend Bargeld sowie Mobiltelefone und flüchteten durch die hintere Tür. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell