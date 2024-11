Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Xanten

Xanten (ots)

Freitag, 15.11.2024 - Die Feuerwehr Xanten war am gestrigen Freitag bei insgesamt drei Einsätzen gefordert. Die Einsatzkräfte wurden zu einem Wasserschaden nach einem Rohrbruch gerufen, unterstützten den Rettungsdienst bei einer Türöffnung und rückten zu einer automatischen Brandmeldeanlage in einer Flüchtlingsunterkunft aus.

1. Einsatz: Wasserschaden nach Rohrbruch - Keller unter Wasser Gegen 08:42 Uhr wurde die Einheit Xanten-Mitte zu einem Wohnhaus auf der Siegfriedstraße alarmiert. Der Rohrbruch einer Hauptwasserleitung hatte zu einer massiven Überschwemmung geführt, bei der, neben der gesamten Gartenfläche, auch der Kellerbereich bereits ca. einen halben Meter unter Wasser stand. Die Einsatzkräfte pumpten das Wasser aus dem Keller und konnten den Schaden somit eindämmen. Die Maßnahmen waren nach ca. 1,5h beendet. 2. Einsatz: Türöffnung für den Rettungsdienst - Versorgung eines Patienten Nur kurze Zeit später, gegen 10:39 Uhr, erfolgte die zweite Alarmierung. Die Einsatzkräfte der Einheiten Lüttingen und Xanten wurden zu einer Türöffnung in einem Einfamilienhaus zur Straße 'Am Blauen Stein' entsandt. Die Tür musste gewaltsam geöffnet werden, da der Patient nicht in der Lage war, selbstständig zu öffnen. Die Feuerwehr versorgte den Patienten vor Ort medizinisch und betreute ihn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. 3. Einsatz: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Gegen 16:01 Uhr erneuter Einsatz für die Kräfte aus Xanten-Mitte in einer Flüchtlingsunterkunft am Küvenkamp. Vor Ort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Ursächlich für die Auslösung war eine Rauchentwicklung bei der Zubereitung von Essen.

