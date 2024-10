Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Erfolgreiche Ausbildung zum Drehleitermaschinisten

Xanten

Auch in diesem Jahr konnten zwölf Teilnehmer, aus den verschiedenen Kommunen des Kreises Wesel, erfolgreich ausgebildet werden. Dieser praxisnahe Lehrgang zielte darauf ab, die Feuerwehrangehörigen umfassend auf den sicheren und effektiven Einsatz von Drehleitern vorzubereiten.

Die Teilnehmer erlernten in intensiven Ausbildungseinheiten sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Fähigkeiten. Zu den Themen gehörten unter anderem die technische Bedienung der Drehleiter, Sicherheitsvorschriften sowie die verschiedenen Einsatztaktiken. Unter der Anleitung erfahrener Ausbilder konnten die Teilnehmer ihr Wissen in praktischen Übungen anwenden. Sie bilden von nun an eine wichtige Verstärkung für die jeweiligen Feuerwehren im Kreisgebiet.

