Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Brand zweier Mülltonnen

Xanten

Mittwoch, 09.10.2024, 00:50 - Zu zwei brennenden Mülltonnen wurde in den frühen Morgenstunden der Löschzug Xanten-Mitte alarmiert. Es brannten zwei Mülltonnen im Abstand von ca. 100m auf der Straße Westwall. Diese konnten mit einem C-Rohr zügig abgelöscht werden. In beiden Fällen entstand lediglich Sachschaden an den Mülltonnen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

