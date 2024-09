Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Vier Einsätze innerhalb weniger Stunden

Xanten (ots)

02.09.2024 - Die Feuerwehr Xanten wurde im Verlauf des gestrigen Abends zu insgesamt vier Einsätzen alarmiert, die glücklicherweise alle ohne größere Schäden oder Verletzte verliefen. Gegen 18:27 Uhr löste die Brandwarnanlage einer Flüchtlingsunterkunft am Küvenkamp aus. Die alarmierten Einsatzkräfte der Einheit Xanten-Mitte konnten, nach einer umfangreichen Erkundung, schnell Entwarnung geben. Ein Bewohner hatte beim Kochen unabsichtlich den Alarm ausgelöst. Nach dem Durchzug einer Gewitterfront kam es zu einer weiteren Alarmierung gegen 19:10 Uhr, als der Blitz in den Schornsteinkopf eines Wohnhauses auf der Klever Straße einschlug. Glücklicherweise entwickelte sich kein Brand, sodass der Schaden am Dach gering blieb. Durch die Einheiten aus Xanten-Mitte, Lüttingen und Birten wurden, mittels Drehleiter und einem Trupp von Innen, umfangreiche Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Auch eine Wärmebildkamera kam hier zum Einsatz. Um 20:44 Uhr wurde die Drehleiter zu einer überörtlichen Unterstützung in das Gemeindegebiet Sonsbeck angefordert. Kurz nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle konnten die Kräfte wieder einrücken, da diese vor Ort nicht mehr von Nöten waren. Um 23:00 Uhr musste die Einheit Xanten-Mitte erneut ausrücken, diesmal zum Bahnhof Xanten. Dort waren zwei Mülltonnen in Brand geraten. Der Brand konnte mit einem C-Rohr schnell abgelöscht werden.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell