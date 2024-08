Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Bilanz zum Unwetter am 13.08.2024

Xanten (ots)

Dienstag, 13.08.2024 - Am Dienstagabend zog eine Unwetterfront über weite Teile NRWs. Gegen 19:00 Uhr erreichte sie auch das Xantener Stadtgebiet.

Der Bereich Xanten blieb dabei jedoch weitgehend verschont. Um 19:30 Uhr wurde die Einheit Xanten-Nord zur Uedemer Straße in Marienbaum gerufen. Aufgrund des Sturms hatte sich das Dach einer Scheune gelöst und war auf eine angrenzende Wiese gestürzt. Glücklicherweise hielt sich zu diesem Zeitpunkt niemand in Nähe des Gebäudes auf, sodass es bei Sachschäden blieb. Die Feuerwehr musste nicht weiter tätig werden.

Da die Einheit Nord noch in diesem Einsatz gebunden war, wurden um 19:56 Uhr die Kräfte aus Xanten-Mitte zur Marienbaumer Straße in Vynen gerufen. Hier sollte ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt sein, es konnte jedoch keine Einsatzstelle gefunden werden. Vermutlich handelte es sich um eine Einsatzstelle in benachbarten Gemeinden, in denen es ebenfalls eine Marienbaumer Straße gibt.

Insgesamt verlief der Durchzug der Unwetterfront für die Feuerwehr Xanten damit sehr glimpflich.

