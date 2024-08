POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Dieselkraftstoff aus Bagger entwendet (09./12.08.2024)

VS-Schwenningen (ots) - Zwei Jugendliche haben am Samstagabend eine Sachbeschädigung an einem Wohnhaus in der Rietenstraße begangen. Gegen 22:45 Uhr liefen die jungen Männer zum ersten Mal an dem Haus vorbei und beschädigten die Kellertüre des 50-jährigen Eigentümers mit einem Blumenkübel aus dessen Garten. ...

