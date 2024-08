Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, A81, Lkr. Konstanz) Geschwindigkeitskontrollen am Heilsbergtunnel - in insgesamt drei Stunden 30 Verstöße (10./11.08.2024)

Gottmadingen, A81 (ots)

Im Rahmen der Geschwindigkeitskontrollwoche haben Beamte der Verkehrspolizei am Samstagnacht und am Sonntagmorgen auf der Autobahn 81 zwischen dem Heilsbergtunnel und der Anschlussstelle Gottmadingen Laserkontrollen durchgeführt. Im Zeitraum zwischen 1 und 3 Uhr erwischten die Beamten in der Nacht auf Samstag 13 Autofahrer die zu schnell unterwegs waren, am Sonntagmorgen zwischen 07.30 Uhr und 08.30 Uhr 16 Fahrzeugführer, die sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 60 km/h hielten.

Davon waren drei Raser 31-40 km/h mehr als erlaubt unterwegs und ein unrühmlicher Spitzenreiter, der sogar mit 71 km/h über dem erlaubten Wert durch die 60-Zone schoss. Ihn erwartet ein sattes Bußgeld in Höhe von 700EUR, 3 Monate Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg.

Auch diese Kontrollaktion hat leider wieder gezeigt, wie wichtig die Überwachungsmaßnahmen sind um Raser aus dem Verkehr zu ziehen. Deshalb wird die Polizei auch weiterhin angekündigte und nicht angekündigte Verkehrskontrollen durchführen um die Teilnahme am Straßenverkehr für alle anderen sicherer zu machen.

