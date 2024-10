FW Xanten: Verkehrsunfall mit PKW: Alle Insassen bleiben unverletzt

Xanten (ots) - Montag, 21.10.2024 - Am Montag mussten die Einheiten der Feuerwehr Xanten dreimal ausrücken. Um 08:22 Uhr wurde die Einheit Xanten-Nord zum Rheindamm in Vynen alarmiert. In einem Mehrparteienhaus war es aus ungeklärter Ursache zum Schwelbrand eines elektrischen Gerätes gekommen. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand durch den Hausmeister des Objektes gelöscht werden. Die Maßnahmen der ...

mehr